Макс Ферстаппен впервые в карьере выиграл Гран-при Сингапура
11.10.2026, 19:24
Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Сингапура. Как ни странно, для лидера Red Bull, в активе которого четыре чемпионских титула, это был первый в карьере триумф на уличной сингапурской трассе, пролегающей в районе залива Марина-Бей. Вторым был Шарль Леклер (Ferrari), третьим — первый номер Mercedes Кими Антонелли, сделавший, еще один шаг к тому, чтобы досрочно стать победителем первенства 2026 года. Ожидаемые сроки коронации итальянца: конец октября — начало ноября.
Гран-при Сингапура относился к числу редких гонок, которые по какой-то загадочной причине никак не хотели покоряться Максу Ферстаппену. Даже в чемпионате 2023 года, худшем, наверное, в истории в том, что касается интриги, точнее абсолютного ее отсутствия (в том сезоне Ферстаппен выиграл 19 из 22 гонок), Сингапур не поддался натиску голландца. Его безупречный Red Bull, за рулем которого, казалось, побеждать мог бы даже вчерашний выпускник школы вождения, вдруг принялся вести себя не как яростный бык, а как задумчивая корова. Что это было, в команде тогда, кажется, так и не поняли до конца.
В нынешнем сезоне, если вспомнить, как блекло он начинался для лучшего гонщика своего поколения, об отсутствии у него приза за победу в Сингапуре вообще как-то и вспоминать было неприлично. Ну не тот был Red Bull, чтобы на нем в принципе претендовать на что-то серьезное. Но в конце сентября в Баку команда привезла совсем другую машину. На ней Ферстаппен отстал от выигравшего азербайджанский Гран-при Джорджа Расселла (Mercedes) всего на 0,1 сек. В Малайзии пару недель спустя (там проходил перенесенный из-за ситуации на Ближнем Востоке Гран-при Бахрейна) Ферстаппен вообще выиграл. Впервые в сезоне. В Сингапур он уже ехал в качестве фаворита и юбиляра. Это ведь была его 250-я в карьере гонка. Болельщики со стажем видели в этом дурной знак. Слишком уж часто все эти юбилейные гонки складывались неудачно для юбиляров.