Макс Ферстаппен впервые в карьере выиграл Гран-при Сингапура

В нынешнем сезоне, если вспомнить, как блекло он начинался для лучшего гонщика своего поколения, об отсутствии у него приза за победу в Сингапуре вообще как-то и вспоминать было неприлично. Ну не тот был Red Bull, чтобы на нем в принципе претендовать на что-то серьезное. Но в конце сентября в Баку команда привезла совсем другую машину. На ней Ферстаппен отстал от выигравшего азербайджанский Гран-при Джорджа Расселла (Mercedes) всего на 0,1 сек. В Малайзии пару недель спустя (там проходил перенесенный из-за ситуации на Ближнем Востоке Гран-при Бахрейна) Ферстаппен вообще выиграл. Впервые в сезоне. В Сингапур он уже ехал в качестве фаворита и юбиляра. Это ведь была его 250-я в карьере гонка. Болельщики со стажем видели в этом дурной знак. Слишком уж часто все эти юбилейные гонки складывались неудачно для юбиляров.