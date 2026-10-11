В сентябре поступления бюджета вновь опередили его траты
11.10.2026, 19:03
Умеренные расходы при относительно стабильных доходах позволили Минфину в сентябре второй месяц подряд зафиксировать месячный профицит бюджета, сократив тем самым накопленный с начала года дефицит до 5,2 трлн руб., или 2,2% ВВП. В оставшиеся до конца года три месяца исполнение бюджета ожидается более напряженным — итоговый отрыв доходов от расходов, по новым расчетам Минфина, вырастет до 7,3 трлн руб., или до 3,2% ВВП. Причины — прибавка трат на 4,5 трлн руб. относительно изначально закладывавшегося в закон о бюджете-2026 уровня при снижении нефтегазовых поступлений на 1,3 трлн руб.
Доходы федерального бюджета по итогам января—сентября составили 29,6 трлн руб., расходы — 34,8 трлн руб., сообщил вечером 9 октября Минфин. Дефицит сложился в размере 5,2 трлн руб., или 2,2% ВВП. По итогам восьми месяцев он был более значительным — 5,8 трлн руб., или 2,5% ВВП. Это значит, что в отдельно взятом сентябре второй месяц подряд был зафиксирован месячный профицит — в размере 0,6 трлн руб. (в августе он составлял 0,7 трлн руб.). Это уже третий профицитный месяц в 2026 году — до этого в плюсе был еще и июнь.
Доходная часть по итогам девяти месяцев относительно такого же периода прошлого года увеличилась на 10%. Весь прирост обеспечен ненефтегазовыми поступлениями, которые прибавили 18,8% год к году, составив 24,2 трлн руб. Главный вклад в эту часть доходов традиционно внес НДС (внутренний и при импорте), выросший после увеличения ставки год к году на 27,4%, до 13,5 трлн руб. Динамика этого налога улучшается не только из-за новой ставки, но и благодаря некоторому восстановлению деловой активности в экономике — по итогам первого квартала прирост НДС к сопоставимому периоду составлял 10,3%, по итогам полугодия — 22,6%.