В Москве показали новый мюзикл «Дориан» по Оскару Уайльду

В новой постановке Театра на Вернадского на гонораре композитору удалось немного сэкономить. Автор идеи «Дориана» Наталья Громушкина сказала “Ъ”, что долго размышляла, какая музыка может подойти Уайльду, и пришла к выводу, что это «музыка наших великих композиторов». Классикам — от Вивальди, Моцарта и Баха до Пуччини, Каччини и Монтеверди — платить не нужно. При этом музыкальный ряд не звучит архаично. Композитор Сараа Дмитриева со знанием дела довела произведения до стандартов мюзикла, добавив свои собственные наработки.