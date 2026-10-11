В Москве показали новый мюзикл «Дориан» по Оскару Уайльду
11.10.2026, 19:39
Театральная компания «Гром.Ко», возглавляемая режиссером Натальей Громушкиной, представила московской публике новый мюзикл по мотивам романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея».
«Портрет Дориана Грея» на русскоязычную театральную сцену переносили не раз, в том числе под музыку. В 2010 году мюзикл «Портрет Дориана Грея» появился в театре Стаса Намина, тогда музыку написал американец Рэнди Баузер. Тремя годами позже герои романа запели по-русски уже в Риге, под мелодии латвийского композитора Бориса Леви. А в 2017 году в санкт-петербургском «Мюзик-холле» создали еще один спектакль на музыку Владимира Баскина.
В новой постановке Театра на Вернадского на гонораре композитору удалось немного сэкономить. Автор идеи «Дориана» Наталья Громушкина сказала “Ъ”, что долго размышляла, какая музыка может подойти Уайльду, и пришла к выводу, что это «музыка наших великих композиторов». Классикам — от Вивальди, Моцарта и Баха до Пуччини, Каччини и Монтеверди — платить не нужно. При этом музыкальный ряд не звучит архаично. Композитор Сараа Дмитриева со знанием дела довела произведения до стандартов мюзикла, добавив свои собственные наработки.