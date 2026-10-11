Коллекцию Гюстава Файе воссоздали на выставке в Fondation Louis Vuitton

Fondation Louis Vuitton совершил чудо — заново собрал его коллекцию, распроданную потомками, и открыл публике архив, затерянный в семейных бумагах. Сделано это с таким размахом, какой может себе позволить только личный фонд Бернара Арно. В Париж свезли 78 Гогенов, 10 Ван Гогов, а также Матисса, Сезанна, Дега и Тулуз-Лотрека и прочих равных. Рядом — собственные работы Файе, плюс его письма, плюс его мебель, чада и домочадцы и даже расписанные Редоном стены его дома.