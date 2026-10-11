Гран-при Сингапура — 17-й этап чемпионата мира
11.10.2026, 19:24
1 (1). Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1:42.00,785. 2 (2). Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — отставание 7,335 сек. 3 (4). Кими Антонелли (Италия, Mercedes) — 24,573. 4 (5). Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 40,506. 5 (6). Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 49,644. 6 (3). Льюис Хэмилтон (Великобритания, Ferrari) — 53,188. 7 (8). Лиам Лоусон (Новая Зеландия, Racing Bulls) — 1.21,666. 8 (10). Нико Хюлькенберг (Германия, Audi) — 1.23,386. 9 (19). Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 1.24,677. 10 (старт с пит-лейна). Изак Аджар (Франция, Red Bull) — 1.30,862.
В скобках место на старте.
Чемпионат пилотов
1. Антонелли — 340 очков. 2. Расселл — 238. 3. Хэмилтон — 229. 4. Ферстаппен — 221. 5. Леклер — 215. 6. Норрис — 201. 7. Пиастри — 138. 8. Аджар — 97. 9. Лоусон — 75. 10. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 41.
Кубок конструкторов
1. Mercedes — 578 очков. 2. Ferrari — 444. 3. McLaren — 339. 4. Red Bull — 332. 5. Racing Bulls — 100. 6. Alpine — 68. 7. Haas — 30. 8. Audi — 23. 9. Williams — 12. 10. Aston Martin — 7.