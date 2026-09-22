Американские СМИ объявили бойкот Трампу

Крупные американские СМИ отказались освещать мероприятия с участием президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Так они выразили солидарность с телеканалами CNN, MS NOW и изданием Politico, которым Дональд Трамп запретил посещать Белый дом.

21 сентября президент США открывал новую вертолетную площадку на Южной лужайке Белого дома. Телеканалы ABC, CBS, NBC, а также лояльный Дональду Трампу Fox News решили не отправлять на мероприятие своих журналистов и операторов. Из-за этого видеозапись с речью господина Трампа, которую распространяет пресс-служба Белого дома, транслировалась без звука — звук с таких мероприятий обеспечивают сотрудники СМИ президентского пула.

К бойкоту присоединились газеты The New York Times и The Washington Post. Они отказались публиковать материалы и кадры с официальных мероприятий, в которых участвует Дональд Трамп.

Президент США запретил журналистам CNN, MS NOW и Politico посещать Белый дом, так как, по его словам, «они постоянно освещают фейковые новости». В совместном заявлении СМИ обвинили Дональда Трампа в нарушении первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова. CNN, MS NOW и Politico также подали иск против администрации президента.