Трамп: Россия и Украина согласились не атаковать энергообъекты друг друга

Россия и Украина решили отказаться от взаимных атак на энергетические объекты, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, рост мировых цен на дизель возник из-за российско-украинского конфликта, а не ситуации вокруг Ирана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

«Украина согласилась не наносить ударов по российской энергетической инфраструктуре. Россия тоже согласилась не наносить такие удары»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что во время встречи с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером обсуждались удары по энергообъектам. В Кремле, в свою очередь, заявляли, что украинская сторона вместо урегулирования предлагает очередное перемирие, причем «в той области, которая является ахиллесовой пятой». Кроме того, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, предметных переговоров на этому поводу Москва и Киев не ведут.