Топ-менеджеру КБХА вменили превышение полномочий с ущербом на 5 млрд рублей
11.10.2026, 18:00
Как стало известно “Ъ”, в Воронеже в СИЗО помещен замдиректора АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА) Владимир Кольцов. Топ-менеджеру вменяется в вину превышение должностных полномочий при исполнении в 2021–2024 годах контрактов в рамках гособоронзаказа, что привело к хищению более 5 млрд руб. На допросе он отказался от дачи показаний. Ранее по этому делу в СИЗО оказался предприниматель, который сознался в мошенничестве.
О задержании замдиректора по инфраструктуре и капитальному строительству АО КБХА (структура «Роскосмоса») Владимира Кольцова “Ъ” рассказали два знакомых с ситуацией источника. По словам одного из них, топ-менеджер предприятия с середины сентября находится в следственном изоляторе. На этой неделе ему могут продлить меру пресечения, истекающую 18 октября.
Следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности главного следственного управления УМВД по Воронежской области обвиняет Владимира Кольцова в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий в составе группы лиц (ч. 3 ст. 286 УК РФ; до десяти лет лишения свободы).