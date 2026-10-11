Суд в Ижевске начал рассматривать дело экс-директора «Калашникова» по закупкам
Ксении Гращенковой вменяют злоупотребление полномочиями при выполнении ГОЗ
11.10.2026, 13:26
Ленинский райсуд Ижевска начал рассматривать уголовное дело экс-директора по закупкам и логистике АО «Концерн "Калашников"» Ксении Гращенковой. Ей инкриминируется злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201.1 УК, до 10 лет лишения свободы). Об этом пишет “Ъ”. Первое заседание состоялось 9 октября.
Следствие считает, что госпожа Гращенкова от лица оборонного концерна в октябре 2023 года заключила договор подряда на поставку 80 тыс. полуфабрикатов деталей к АК-12 с гендиректором ООО «Интертехника» Юрием Чернышевым. По условиям соглашения компания обязалась выполнить работы на 110 млн руб. без использования контрафактного или фальсифицированного товара.
Предполагаемые сообщники Ксении Гращенковой — соучредитель ООО «Интертехника», победитель конкурса «Танцы на льду» 2010 года Алексей Леденев, владелец ООО «Ивановские ковши» Алексей Морохов и другие — обвиняются в крупном мошенничестве, контрабанде частей огнестрельного оружия организованной группой и невыплате зарплаты (ст. 159, ст. 226.1 и ст. 145.1 УК). С июля по этому уголовному делу состоялось 16 заседаний Химкинского горсуда Подмосковья.
Согласно материалам дела, пишет “Ъ”, фигуранты организовали заключение договоров между китайскими Jiangsu Origin Machinery Co., Ltd и Taizhou Hongze Trading Co., Ltd с одной стороны и «Ивановскими ковшами» — с другой на производство и закупку деталей, конструктивно совпадающих с требуемыми для «Калашникова» полуфабрикатами. В контрактах изделия обозначались как винтовые гайки. Контролеры концерна в первом случае приняли 2,7 тыс. изделий, забраковав 819, во втором — контроль прошли еще 14,4 тыс. деталей.
Следствие считает, что фигуранты достоверно знали о нехватке производственных мощностей и оборудования для производства деталей в России. По версии обвинения, о том, что первая пробная партия в августе 2023 года была изготовлена по российским чертежам в КНР, представителям концерна коммерсанты умолчали. Ущерб по делу составил 37,8 млн руб.