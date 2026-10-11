Суд в Ижевске начал рассматривать дело экс-директора «Калашникова» по закупкам

Согласно материалам дела, пишет “Ъ”, фигуранты организовали заключение договоров между китайскими Jiangsu Origin Machinery Co., Ltd и Taizhou Hongze Trading Co., Ltd с одной стороны и «Ивановскими ковшами» — с другой на производство и закупку деталей, конструктивно совпадающих с требуемыми для «Калашникова» полуфабрикатами. В контрактах изделия обозначались как винтовые гайки. Контролеры концерна в первом случае приняли 2,7 тыс. изделий, забраковав 819, во втором — контроль прошли еще 14,4 тыс. деталей.