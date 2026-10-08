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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Удмуртия

Хоккеисты «Ижстали» уступили «Норильску» в близком матче на ВХЛ

Победную шайбу хозяева льда забросили в третьем периоде

Обновлено08.10.2026, 19:16
Хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл «Норильску» в выездном матче в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда, сообщает пресс-служба «сталеваров».
Заключительную, третью шайбу «Норильск» забросил в конце третьего периода. Следующий матч выездной серии «Ижсталь» проведет 11 октября в Красноярске против «Сокола».
Последний матч домашней серии «Ижстали» прошел 3 октября против «Калуги». «Сталевары» уступили гостям со счетом 1:3. Сейчас «Ижсталь» занимает 27-е место из 30 в таблице регулярного чемпионата ВХЛ.