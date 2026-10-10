В Ростовской области после воздушной атаки тушат пожар на складских объектах
10.10.2026, 09:07
В Ростовской области ликвидируют возгорание на складских промышленных объектах, возникшее после воздушной атаки. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Ранее глава региона сообщал о повреждении железнодорожного моста, из-за которого остановили движение поездов в обоих направлениях. В Ростове-на-Дону повреждены несколько многоквартирных домов, жильцов эвакуировали. В Батайске беспилотник попал в незаселенную многоэтажку, где также начался пожар.
По последним данным, при атаке пострадали шесть человек. Четверых доставили в больницы, двоих после обработки ран перевели на амбулаторное лечение. Двое остаются в медучреждениях в состоянии средней степени тяжести, одному пострадавшему оказывают экстренную хирургическую помощь.