В Ростовской области после воздушной атаки тушат пожар на складских объектах

Ранее глава региона сообщал о повреждении железнодорожного моста, из-за которого остановили движение поездов в обоих направлениях. В Ростове-на-Дону повреждены несколько многоквартирных домов, жильцов эвакуировали. В Батайске беспилотник попал в незаселенную многоэтажку, где также начался пожар.