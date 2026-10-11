В Курской области в результате атак ВСУ пострадали два мирных жителя

В слободе Белой дрон ударил по торговому центру. У пострадавшего 40-летнего мужчины диагностированы минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение шеи и травмы головы. В Тимском районе 23-летний молодой человек пострадал, когда пытался вскрыть найденный боеприпас. В результате взрыва у него оторвало кисть на правой руке, осколки ранили грудь и левую руку.