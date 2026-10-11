В Курской области в результате атак ВСУ пострадали два мирных жителя
11.10.2026, 09:52
За минувшие сутки в Курской области в результате ударов, нанесенных ВСУ, ранения получили два человека. В слободе Белой Беловского района пострадал 40-летний мужчина. В селе Пахонок Тимского района ранен 23-летний житель. Об этом 11 октября сообщил глава региона Александр Хинштейн.
В слободе Белой дрон ударил по торговому центру. У пострадавшего 40-летнего мужчины диагностированы минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение шеи и травмы головы. В Тимском районе 23-летний молодой человек пострадал, когда пытался вскрыть найденный боеприпас. В результате взрыва у него оторвало кисть на правой руке, осколки ранили грудь и левую руку.
По информации губернатора, в период с 9:00 субботы, 10 октября, до 9:00 воскресенья на территории региона сбили 188 беспилотников разных типов. По отселенным районам 91 раз ударила артиллерия, 13 раз с БПЛА сбрасывали взрывные устройства. Зафиксированы следующие повреждения:
в селе Песчаное Беловского района поврежден газораспределительный шкаф, газоснабжение не нарушено;
в слободе Белой в ДК повреждены кровля и фасад, в жилом доме побило стекла подъезда и на балконах двух квартир;
в селе Малое Солдатское повреждено остекление дома, также пострадали гараж и два автомобиля.
Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в Белгородской области за прошедшие сутки в результате атак ВСУ получили ранения 16 человек. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.