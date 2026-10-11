Шестнадцать человек ранены в Белгородской области в результате ударов ВСУ
11.10.2026, 09:29
За прошедшие сутки территория Белгородской области была атакована 130 раз. В шести округах — Белгородском, Валуйском, Волоконовском, Ивнянском, Ракитянском и Шебекинском — получили ранения 16 человек. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом 11 октября сообщил глава региона Александр Шуваев.
По данным регионального оперативного штаба, в крайне тяжелом состоянии находится один из пострадавших в городе Шебекино. Там в результате атак FPV-дронов ранения получили шесть человек. Кроме того, одна из пострадавших позже обратилась за медицинской помощью.
Губернатор Александр Шуваев рассказал, что удары ВСУ были нанесены по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красненскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Чернянскому и Шебекинскому округам. Зафиксировано шесть обстрелов с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии, а также три сброса взрывных устройств с БПЛА. Сбиты и подавлены 192 беспилотника.
По информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 479 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. На территории Черноземья, помимо Белгородской области, дроны ликвидировали в Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях. Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, в регионе уничтожили 64 БПЛА — пострадавших нет.
На этой неделе «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что в Белгородской области в результате ракетного обстрела села Принцевка в Валуйском округе погибла 11-летняя девочка.