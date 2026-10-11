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Выпуск газеты №188«Ъ» Газета
Черноземье

Шестнадцать человек ранены в Белгородской области в результате ударов ВСУ

11.10.2026, 09:29
За прошедшие сутки территория Белгородской области была атакована 130 раз. В шести округах — Белгородском, Валуйском, Волоконовском, Ивнянском, Ракитянском и Шебекинском — получили ранения 16 человек. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом 11 октября сообщил глава региона Александр Шуваев.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным регионального оперативного штаба, в крайне тяжелом состоянии находится один из пострадавших в городе Шебекино. Там в результате атак FPV-дронов ранения получили шесть человек. Кроме того, одна из пострадавших позже обратилась за медицинской помощью.

  • Губернатор Александр Шуваев рассказал, что удары ВСУ были нанесены по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красненскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Чернянскому и Шебекинскому округам. Зафиксировано шесть обстрелов с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии, а также три сброса взрывных устройств с БПЛА. Сбиты и подавлены 192 беспилотника.

По информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 479 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. На территории Черноземья, помимо Белгородской области, дроны ликвидировали в Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях. Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, в регионе уничтожили 64 БПЛА — пострадавших нет.
На этой неделе «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что в Белгородской области в результате ракетного обстрела села Принцевка в Валуйском округе погибла 11-летняя девочка.

Денис Данилов