Срок нагрузили штрафом

К семи годам колонии строгого режима приговорил 3 июня в особом порядке Тушинский райсуд Москвы директора по организационному направлению ООО «КонцептАвиапром» Вячеслава Портянникова, признанного виновным в посредничестве при передаче в виде взяток 220 млн руб. Следствие считает, что эти средства должны были поступить представителям Минобороны за одобрение поставки в армию более 30 тыс. некачественных бронежилетов, произведенных ГК «Пикет».

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На оглашение приговора Вячеслав Портянников, почти два года находившийся под домашним арестом, пришел сам. Накануне в прениях сторон прокурор потребовал признать его виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). За данное преступление предусмотрено наказание от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Но поскольку господин Портянников, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве, признал вину и дал показания на сообщников, прокурор просил назначить ему минимальное наказание — семь лет строгого режима с последующим испытательным сроком в пять лет. А в качестве штрафа ограничиться суммой, фигурировавшей в деле в качестве взятки,— 220 млн руб.

Как сообщал “Ъ”, данное дело было выделено из большого расследования — о хищении более 2 млрд руб. у Минобороны, предназначавшихся на закупку бронежилетов. По нему проходят гендиректор ГК «Пикет» Андрей Есипов, финансовый директор предприятия Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко, которым в зависимости от ролей вменяют в вину ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество и легализация средств в особо крупном размере).

Следствие установило, что фигуранты, согласно контракту, заключенному в ноябре 2022 года, должны были изготовить и поставить 30 тыс. бронежилетов, которыми планировалось укомплектовать участников начавшейся тогда мобилизации, направляемых в зону СВО.

Однако, получив аванс, фигуранты не смогли закупить бронежилеты в Китае, наладив их собственное производство буквально из подручных материалов. Получившиеся образцы имели бронеплиты, но не были оснащены предусмотренным контрактом кевларом, останавливающим осколки.

В связи с этим все 2 млрд руб., выделенных на закупку некачественной защиты, в ГСУ СКР посчитали похищенными. При этом следствие выяснило, что часть из этой суммы ушла на взятки чиновникам Минобороны, которые должны были одобрить приемку бронежилетов и поставку их в войска. Этим, считало следствие, и занимался Вячеслав Портянников, выступивший посредником при передаче взяток от руководства ГК.

Гендиректора Есипова за махинации приговорили к девяти годам колонии. Процесс по делу Виктории Антоновой и Михаила Кальченко продолжается.

В ходе прений в Тушинском суде по делу Вячеслава Портянникова его адвокат Александр Гарькавый просил суд проявить снисхождение, ограничившись условным наказанием. При этом он указывал, что господин Портянников полностью признал вину и сообщил следствию данные о лицах, которым передавал деньги. Также, напоминал суду адвокат, подзащитный сообщил и «некоторые иные данные, важные для следствия», которые, как и ряд документов, рассматривались в закрытом режиме.

Судья назначила господину Портянникову столько, сколько запросил прокурор,— семь лет и штраф в 220 млн руб. Последнее, судя по реакции осужденного, которого взяли под стражу в зале, стало весьма неожиданным, но адвокат Гарькавый его успокоил, напомнив, что все можно обжаловать.

Алексей Соковнин