Венгрия вернула Украине конфискованные у инкассаторов «Ощадбанка» деньги

Власти Венгрии вернули Украине деньги и золото «Ощадбанка», которые ранее конфисковали венгерские правоохранительные службы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Людей мы вернули быстрее, а сейчас уже на украинской территории и средства, и ценности в полном объеме», — рассказал украинский президент. Он поблагодарил Будапешт за конструктивный диалог и «цивилизованный шаг».

5 марта в Венгрии задержали две машины и семерых сотрудников украинского «Ощадбанка» по подозрению в отмывании денег. Инкассаторы перевозили из Австрии на Украину $40 млн, €35 млн и 9 кг золота. Служащих освободили и вернули на родину, а деньги конфисковали. Представитель правительства Золтан Ковач обвинил Киев в финансировании оппозиции. По его словам, конфискованные средства примерно равны той сумме, которой, как утверждал лидер «Тиса» Петер Мадьяр, не хватало партии на предвыборную кампанию.