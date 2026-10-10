Поезда из Петербурга на юг задерживаются из-за повреждения моста в Ростовской области

Также задерживаются поезда из Адлера в Санкт-Петербург и из Новороссийска, Адлера и Сириуса в Москву и другие города. Пассажирам составов, задержанных более чем на четыре часа, предоставляют питание. Поездные бригады помогают пассажирам.