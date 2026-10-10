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Выпуск газеты №188«Ъ» Газета
Северо-Запад

Поезда из Петербурга на юг задерживаются из-за повреждения моста в Ростовской области

В ночь на 10 октября регион атаковали БПЛА

10.10.2026, 12:58
В Ростовской области из-за атаки беспилотников и повреждения разводного железнодорожного моста на участке Ростов — Батайск задерживаются 25 пассажирских поездов. Среди них два состава, следующих из Санкт-Петербурга: в Новороссийск и Владикавказ. Об этом сообщил официальный новостной канал АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК).
В ночь на 10 октября в Ростовской области БПЛА повредили разводной железнодорожный мост

В ночь на 10 октября в Ростовской области БПЛА повредили разводной железнодорожный мост

Майя Жинкина / Коммерсантъ

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Также задерживаются поезда из Адлера в Санкт-Петербург и из Новороссийска, Адлера и Сириуса в Москву и другие города. Пассажирам составов, задержанных более чем на четыре часа, предоставляют питание. Поездные бригады помогают пассажирам.
В ночь на 10 октября в Ростовской области беспилотники повредили разводной железнодорожный мост, из-за чего движение по нему временно приостановили. Позднее губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил о восстановлении движения.
Проверить фактическое движение поездов можно в приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД или по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов: 8-800-775-00-00. Звонок по России бесплатный.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор