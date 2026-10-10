В Ростовской области восстановили движение поездов по поврежденному мосту

В результате атаки также пострадали шесть человек. Четверых доставили в больницы, двоих после обработки ран перевели на амбулаторное лечение. Два человека остаются в медучреждениях в состоянии средней степени тяжести, одному из них врачи оказывают экстренную хирургическую помощь.