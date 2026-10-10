В Ростовской области восстановили движение поездов по поврежденному мосту
10.10.2026, 09:09
Движение поездов по железнодорожному мосту в Ростовской области, поврежденному в результате воздушной атаки, полностью восстановлено. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
В результате атаки также пострадали шесть человек. Четверых доставили в больницы, двоих после обработки ран перевели на амбулаторное лечение. Два человека остаются в медучреждениях в состоянии средней степени тяжести, одному из них врачи оказывают экстренную хирургическую помощь.
Кроме того, в Ростове-на-Дону повреждены несколько многоквартирных домов, жильцов эвакуировали. В Батайске беспилотник попал в незаселенную многоэтажку, где возник пожар. Возгорание также произошло на складских промышленных объектах в регионе, его ликвидируют.
Ранее Слюсарь сообщал, что с вечера 9 октября в Ростовской области отразили налет более 50 беспилотников.