В Ростовской области при атаке БПЛА поврежден железнодорожный мост
10.10.2026, 07:43
В Ростовской области в результате воздушной атаки поврежден железнодорожный мост, движение поездов в обоих направлениях остановлено. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
В Ростове-на-Дону повреждения получили несколько многоквартирных домов, жильцов эвакуировали. В Батайске беспилотник попал в незаселенную многоэтажку, на месте возник пожар.
По предварительным данным, как минимум один человек получил травмы. Информация о пострадавших уточняется.
По словам господина Слюсаря, с вечера 9 октября в регионе отразили налет более 50 беспилотников.