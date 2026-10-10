До 2,48 млрд рублей вырос объем инвестиций в проект «Баден-Бадена» в Сысерти

В компании оценивают, что «Велнес Панорама» может принести бюджету Сысертского муниципального округа 90,2 млн руб. туристического налога за 2028–2030 годы. Кроме того, от работы курорта ожидаются поступления НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль. По расчетам компании, совокупный объем этих платежей за три года может составить около 330 млн руб.