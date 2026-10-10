До 2,48 млрд рублей вырос объем инвестиций в проект «Баден-Бадена» в Сысерти
10.10.2026, 13:51
Объем инвестиций в строительство курортного комплекса «Велнес Панорама» сети Baden Family («Баден-Баден») в Сысерти (Свердловская область) увеличился с 1,78 млрд до 2,48 млрд руб., рассказали «Ъ-Урал» в компании. Рост стоимости проекта на 700 млн руб. в компании объяснили инфляцией и повышением ключевой ставки Банка России. Завершить строительство комплекса планируется в III квартале 2027 года.
По данным Baden Family, сейчас на площадке ведутся работы по благоустройству территории. В зданиях завершен монтаж перегородок и инженерных сетей, подготовлены чаши бассейнов, продолжается чистовая отделка.
Напомним, проект комплекса представили в 2023 году. Курорт строится у горы Бессонова с видом на Сысертское водохранилище. Общая площадь закрытой части комплекса, включая технические помещения, составит около 19,9 тыс. кв. м, еще 5 тыс. кв. м придется на открытую территорию с уличными бассейнами.
В составе комплекса предусмотрен 141 апартамент, три бассейна — внутренний, открытый панорамный и инфинити-бассейн с видом на водохранилище. Также проект включает банный и спа-комплексы, ресторан с верандой, детское пространство и пляжную зону.
В компании оценивают, что «Велнес Панорама» может принести бюджету Сысертского муниципального округа 90,2 млн руб. туристического налога за 2028–2030 годы. Кроме того, от работы курорта ожидаются поступления НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль. По расчетам компании, совокупный объем этих платежей за три года может составить около 330 млн руб.