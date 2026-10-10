На Ставрополье число кафе за девять месяцев выросло на 12%, ресторанов — на 1%
10.10.2026, 08:10
За девять месяцев 2026 года число предприятий общественного питания в Ставропольском крае выросло на 2,4%, до 4,1 тыс. Это вдвое медленнее, чем годом ранее. Ресторанов почти не прибавилось, и почти две трети прироста дали кафе. Ликвидаций стало больше на 35,9%, регистраций — на 12,3%. Такие данные приводятся в исследовании «Контур.Фокуса», которое есть в распоряжении «Ъ-Кавказ».
С 1 января по 1 октября 2026 года число юрлиц и ИП, для которых общепит — основной вид деятельности, увеличилось в крае на 96, до 4053. За тот же период 2025 года прирост составил 177 предприятий, или 4,8%.
Основа отрасли — рестораны: их 3290, или 81% всех предприятий. Но с начала года их стало больше лишь на 25 (+0,77%), а годом ранее рост составил 4,13%. Кафе, напротив, прибавилось 61 (+12,1%), их теперь 565. Это единственный сегмент, который растет быстрее, чем в 2025 году (тогда +8,52%). Баров стало 198, на десять больше (+5,32% против +7,1% годом ранее).
В январе—сентябре в крае зарегистрировали 712 новых предприятий общепита против 634 годом ранее. Сильнее всего выросло число регистраций кафе: на 46,5%, до 148. Ресторанов открылось 527 (+6,7%), баров — 37 против 39 годом ранее.
За девять месяцев ликвидировано 621 предприятие против 457 годом ранее. Число закрытых ресторанов выросло на 40%, до 511, кафе — на 27,7%, до 83. Баров закрылось столько же, сколько годом ранее, — 27.
В итоге на каждые 100 новых заведений в крае пришлось около 87 закрытых, а годом ранее — 72. У ресторанов открытия и закрытия почти сравнялись: 527 против 511.
По общему темпу роста Ставрополье опережает Ростовскую область (+1,4%), но уступает Краснодарскому краю (+5,4%) и Кабардино-Балкарии (+3,6%). Число ликвидаций в крае растет почти так же, как на Кубани (+35,9%). А вот по росту числа кафе и баров край опережает все эти регионы. На Кубани кафе стало больше на 9,8%, баров — на 3,6%. В Ростовской области и КБР число кафе выросло лишь на 1,1% и 1,4% соответственно.