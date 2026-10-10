На Ставрополье число кафе за девять месяцев выросло на 12%, ресторанов — на 1%

Основа отрасли — рестораны: их 3290, или 81% всех предприятий. Но с начала года их стало больше лишь на 25 (+0,77%), а годом ранее рост составил 4,13%. Кафе, напротив, прибавилось 61 (+12,1%), их теперь 565. Это единственный сегмент, который растет быстрее, чем в 2025 году (тогда +8,52%). Баров стало 198, на десять больше (+5,32% против +7,1% годом ранее).