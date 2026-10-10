Axios: Трамп заключил топливную сделку с Россией из-за атак Украины на НПЗ
10.10.2026, 09:50
Глава США Дональд Трамп заключил сделку о поставках дизельного топлива из России после того, как президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал требования прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом пишет Axios со ссылкой на источник.
Господин Трамп хотел, чтобы Украина в одностороннем порядке прекратила атаки на российские НПЗ, поскольку это способствовало росту цен на топливо в США, утверждает источник. «Зеленский неверно оценивает ситуацию. Продолжая наносить удары по НПЗ, он подрывает то доверие, которое ему удалось выстроить в отношениях с Трампом за последние полгода», — добавил собеседник издания.
Владимир Путин и Дональд Трамп 9 октября объявили о договоренностях о поставках российского дизельного топлива на мировой и американский рынок. По словам президента США, Москва согласилась «немедленно» поставить 300 тыс. тонн топлива, затем 500 тыс. тонн — в ноябре и еще 1 млн тонн «сразу после этого». Эти данные позже подтвердил вице-премьер РФ Александр Новак, а Минфин США выдал соответствующую лицензию, которая будет действовать до апреля 2027 года.