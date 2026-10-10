Axios: Трамп заключил топливную сделку с Россией из-за атак Украины на НПЗ

Владимир Путин и Дональд Трамп 9 октября объявили о договоренностях о поставках российского дизельного топлива на мировой и американский рынок. По словам президента США, Москва согласилась «немедленно» поставить 300 тыс. тонн топлива, затем 500 тыс. тонн — в ноябре и еще 1 млн тонн «сразу после этого». Эти данные позже подтвердил вице-премьер РФ Александр Новак, а Минфин США выдал соответствующую лицензию, которая будет действовать до апреля 2027 года.