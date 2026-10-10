В Турции с 1 ноября запретят использование соцсетей детьми младше 15 лет
10.10.2026, 09:14
В Турции с 1 ноября вступит в силу запрет на использование соцсетей детьми младше 15 лет. Платформы должны будут проверять возраст пользователей при создании аккаунта через портал госуслуг e-Devlet и отклонять заявки, которые не соответствуют требованиям. Об этом говорится в положении, опубликованном официальной газетой республики Resm Gazete.
Власти также будут регулировать доступ к соцсетям для детей старше 15 лет. Их аккаунты будут закрытыми, получать сообщения они смогут только от подписчиков. Подросткам запретят проводить прямые эфиры. Они не будут получать персонализированную рекламу, рекомендации других аккаунтов и синхронизировать свои соцсети с телефонной книгой и списками друзей и подписок в других сервисах.
Платформы должны будут предоставить родителям и опекунам инструменты контроля детских аккаунтов. Взрослые смогут управлять настройками профилей, вводить лимиты времени для использования соцсетей и подтверждать платные операции.