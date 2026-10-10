В Турции с 1 ноября запретят использование соцсетей детьми младше 15 лет

Власти также будут регулировать доступ к соцсетям для детей старше 15 лет. Их аккаунты будут закрытыми, получать сообщения они смогут только от подписчиков. Подросткам запретят проводить прямые эфиры. Они не будут получать персонализированную рекламу, рекомендации других аккаунтов и синхронизировать свои соцсети с телефонной книгой и списками друзей и подписок в других сервисах.