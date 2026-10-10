На подлете к Москве сбили 15 беспилотников
10.10.2026, 09:21
Силы ПВО сбили 15 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. На местах падения обломков работают экстренные службы.
Прежде господин Собянин сообщал еще о десяти дронах, которые сбили на подлете к столице. В Москве вводили ограничения в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Они принимали и отправляли самолеты по согласованию «с соответствующими органами». Об отмене ограничений Росавиация сообщила в 8:48 мск.