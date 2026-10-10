Число закрытий кафе и ресторанов в КБР за девять месяцев выросло на 64%

За девять месяцев 2026 года число предприятий общественного питания в Кабардино-Балкарии выросло на 3,6%, до 1,1 тыс. Это в 2,5 раза медленнее, чем годом ранее. Ликвидаций стало больше на 64,3%, а регистраций — на 14,8%. Такие данные приводятся в исследовании «Контур.Фокуса», которое есть в распоряжении «Ъ-Кавказ».