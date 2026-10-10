Число закрытий кафе и ресторанов в КБР за девять месяцев выросло на 64%
10.10.2026, 08:05
За девять месяцев 2026 года число предприятий общественного питания в Кабардино-Балкарии выросло на 3,6%, до 1,1 тыс. Это в 2,5 раза медленнее, чем годом ранее. Ликвидаций стало больше на 64,3%, а регистраций — на 14,8%. Такие данные приводятся в исследовании «Контур.Фокуса», которое есть в распоряжении «Ъ-Кавказ».
С 1 января по 1 октября 2026 года число юрлиц и ИП, для которых общепит — основной вид деятельности, увеличилось в республике на 38, до 1097. За тот же период 2025 года прирост составил 84 предприятия, или 9,14%.
Основа отрасли — рестораны: их 925, или 84% всех предприятий. С начала года ресторанов стало на 36 больше (+4,05%). Кафе прибавилось два, их теперь 142 (+1,43%). Число баров не изменилось — 30. Годом ранее все три сегмента росли на 9–10%.
В январе—сентябре в республике зарегистрировали 225 новых предприятий общепита против 196 годом ранее. Прирост дали рестораны: их открылось 183, на 18,8% больше, чем год назад. Кафе зарегистрировали 35 (годом ранее — 34), баров — семь (годом ранее — восемь).
Закрытий при этом стало намного больше. За девять месяцев ликвидировано 184 предприятия против 112 годом ранее. Число закрытых ресторанов выросло на 72,6%, до 145, кафе — на 34,8%, до 31. Баров закрылось восемь, годом ранее — пять.
В итоге в 2026 году на каждые 100 новых заведений в КБР пришлось около 82 закрытых, а годом ранее — 57. Баров закрылось больше, чем открылось: восемь против семи.
Число ликвидаций в республике растет быстрее, чем в Краснодарском крае (+35,9%) и Ростовской области (+31,9%). При этом в 2025 году общепит КБР рос быстрее этих регионов: на 9,1% против 6,45% на Кубани и 4,68% на Дону.