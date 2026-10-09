Импортерам придется обосновывать таможенную стоимость ввозимых в ЕАЭС товаров
09.10.2026, 21:17
Евразийская экономическая комиссия опубликовала проект решения, предполагающий расширение перечня признаков недостоверного определения таможенной стоимости (ТС). Речь идет о расчетной стоимости ввозимых товаров, которая используется для исчисления пошлин и налогов (включает в себя не только цену продукции, но и сопутствующие расходы до границы, в частности доставку, страховку, упаковку). По действующим правилам среди признаков ее занижения — противоречия между документами, более низкая цена продукции по сравнению с идентичными и однородными товарами. При их выявлении таможня вправе потребовать от импортера материалы, необходимые для проведения проверки: прайс-листы, пояснения об условиях предоставления скидки на товар, таможенные декларации и др. В случае расхождения данных в них ТС корректируется, а импортер доплачивает недостающие пошлины и налоги.
Согласно проекту ЕЭК, фактором риска также предлагается считать и расхождения самой таможенной стоимости относительно идентичных и однородных товаров, ввозимых разными импортерами на сопоставимых условиях. В этом случае у декларантов смогут затребовать обосновывающие эту разницу письменные пояснения, которые придется подтверждать документально — например, перепиской с продавцами ввозимых товаров, аналитикой мировых цен на такую продукцию, взятой из подтвержденных источников.
В ЕЭК “Ъ” сообщили, что «революции» проект не предполагает и не устанавливает для декларанта «каких-либо невыполнимых требований».
Пояснить, по каким критериям осуществлялся выбор поставщика или как анализировались рынок и цены на ввозимые товары, заверяют в комиссии, «не представляет особой сложности» — инициатива, напротив, даст предпринимателям дополнительный инструмент для объяснения различий в размере таможенной стоимости.
У участников рынка, впрочем, предложенные изменения вызывают некоторые опасения. По словам руководителя таможенно-логистического оператора КВТ Юлии Шленской, проект задает логику «презумпции недостоверности». В проекте, говорит она, не установлены четкие критерии и пределы применения новых требований, что создает неопределенность и «риски ?перегибов на местах». Более того, подчеркивает Юлия Шленская, документ исключает необходимость раскрытия таможней источников более высокой цены, а потому предпринимателю не на что будет ориентироваться при отстаивании своей позиции в суде.