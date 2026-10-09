Операции с криптоактивами пока остаются в значительной степени виртуальными

При этом ВТБ, группа «Т-Технологии» («Атомайз» и «Т-Инвест Лаб») и группа «Облачная инфраструктура» (включая компанию «Система-Крипто») попали в оба реестра. Цифровыми депозитариями стали также Сбербанк и «Волтари» (входит в группу Web-3 Tech). В реестр криптообменников вошли компания «Зефир» и «Мой биткоин», а также Пробанк, банк «Хлынов» и РНКО «Финпилот».