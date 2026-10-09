НАТО проведет ядерные учения в Италии
09.10.2026, 20:15
Даты проведения ежегодных учений по ядерному сдерживанию Steadfast Noon в альянсе объявили 8 октября. Маневры с участием 17 стран-членов начнутся 13 октября и продлятся десять дней. В этом году основная часть учений пройдет на территории Италии, а также в воздушном пространстве Хорватии и Средиземноморья. Всего будет задействовано 60 самолетов различных типов: от истребителей, способных нести ядерный заряд, и американских стратегических бомбардировщиков B-52 до авиации вспомогательного назначения — самолетов-заправщиков и разведывательных бортов. Предполагается, что в учениях примут участие около 2 тыс. военнослужащих.
На Steadfast Noon отрабатываются конкретные действия, связанные с применением ядерного вооружения: от извлечения оружия из хранилищ до его последующей транспортировки и установки на самолеты, имитации боевой тревоги, взаимодействия в воздухе и координации ядерных и неядерных сил. Вместо реальных боезарядов используются макеты. Из года в год в альянсе предупреждают, что эти учения не связаны с текущими мировыми событиями и не направлены ни на одну из стран.
Однако в этот раз руководство НАТО решило отдельно подчеркнуть, что учения Steadfast Noon не представляют угрозы для России.