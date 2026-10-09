НАТО проведет ядерные учения в Италии

На Steadfast Noon отрабатываются конкретные действия, связанные с применением ядерного вооружения: от извлечения оружия из хранилищ до его последующей транспортировки и установки на самолеты, имитации боевой тревоги, взаимодействия в воздухе и координации ядерных и неядерных сил. Вместо реальных боезарядов используются макеты. Из года в год в альянсе предупреждают, что эти учения не связаны с текущими мировыми событиями и не направлены ни на одну из стран.