Правительство планирует повысить лимиты по затратам двух ГРЭС на 55 млрд рублей

Проекты, отобранные в 2021 году по специальной квоте для инновационных газовых турбин, подорожали из-за роста стоимости строительно-монтажных работ и непредвиденных расходов. Впрочем, промышленные потребители считают, что рост затрат не должен автоматически перекладываться на них: доходность проектов в ближайшие годы, по их оценкам, превышает 20%.