Правительство планирует повысить лимиты по затратам двух ГРЭС на 55 млрд рублей
09.10.2026, 20:01
По данным “Ъ”, правительство намерено увеличить CAPEX на модернизацию Каширской ГРЭС «Интер РАО» и Новочеркасской ГРЭС «Газпром энергохолдинга» на 36% и 45% соответственно — почти на 55 млрд руб. в ценах 2025 года.
Проекты, отобранные в 2021 году по специальной квоте для инновационных газовых турбин, подорожали из-за роста стоимости строительно-монтажных работ и непредвиденных расходов. Впрочем, промышленные потребители считают, что рост затрат не должен автоматически перекладываться на них: доходность проектов в ближайшие годы, по их оценкам, превышает 20%.
Оба проекта были отобраны по специальной квоте, выделенной для проектов с установкой инновационных газовых турбин.
На Каширской ГРЭС предусмотрено строительство двух ПГУ по 450 МВт на базе турбин ГТЭ-170 «Силовых машин», срок ввода — январь 2028 года. На Новочеркасской ГРЭС к июлю 2028 года должны появиться две ПГУ на 324 МВт и 170 МВт на базе турбин ГТД-110М Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех»).