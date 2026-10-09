Расходы бизнеса на рекламу устойчивого развития выросли на 79%

Объем инвестиций в продвижение устойчивого развития в 2025 году составил 45 млрд руб. Тогда 47% бюджета сформировало государство, 44% — бизнес, остальное — НКО. В прошлом году рекламные расходы на повестку устойчивого развития у государства увеличились на 77%, что позволило ему впервые с 2022 года опередить бизнес по объему инвестиций в сегмент, говорят в Better. Впрочем, в январе—апреле 2026 года рост бюджетов государства замедлился до 7%, в то время как у бизнеса они выросли на 79% против 10% за весь 2025 год.