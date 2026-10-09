Липецкий суд вынес приговор по делу об афере со 134 тысячами литров топлива

Суд признал 41-летнюю жительницу города Лебедянь в Липецкой области виновной в растрате чужого имущества на сумму свыше 8,2 млн руб. По данным следствия, в период с октября 2023-го по февраль 2025-го диспетчер областной дорожно-ремонтной организации воспользовалась доступом к топливным картам и с их помощью реализовала знакомым более 134 тыс. литров дизельного топлива по заниженной цене. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.