Липецкий суд вынес приговор по делу об афере со 134 тысячами литров топлива
09.10.2026, 19:28
Суд признал 41-летнюю жительницу города Лебедянь в Липецкой области виновной в растрате чужого имущества на сумму свыше 8,2 млн руб. По данным следствия, в период с октября 2023-го по февраль 2025-го диспетчер областной дорожно-ремонтной организации воспользовалась доступом к топливным картам и с их помощью реализовала знакомым более 134 тыс. литров дизельного топлива по заниженной цене. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Действия женщины квалифицировали как хищение чужого вверенного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Фигурантка частично признала вину. Из всей суммы ущерба она компенсировала 3 тыс. руб. Суд назначил женщине наказание в виде трех лет лишения свободы с отсрочкой реального отбывания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.
«Удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны о взыскании материального ущерба. В целях исполнения приговора в этой части суд сохранил арест, наложенный в ходе расследования на часть дома и земельного участка, принадлежащих осужденной»,— сообщили в прокуратуре.
На этой неделе «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что бывший владелец московской компании ООО «Куранты» Игорь Турунтаев добивается освобождения из колонии №2 в Липецке, где он отбывает срок за хищение 280 млн руб. под видом реализации одного из первых проектов по созданию импортозамещающих производств.