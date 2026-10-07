Осужденный за хищения при импортозамещении пытается выйти из липецкой колонии

В прошлом году Турунтаев для отбывания наказания поступил в колонию в Липецке. Его срок истекает весной 2028 года. Из-за отбытия половины наказания предприниматель попросил заменить неотбытую часть ограничением свободы. Как указано в документах суда, он имеет положительные характеристики. В колонии он получил одно поощрение, является членом шахматно-шашечного кружка «Черная ладья», а также освоил профессию стропальщика.