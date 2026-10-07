Осужденный за хищения при импортозамещении пытается выйти из липецкой колонии
07.10.2026, 17:19
Бывший владелец московской компании ООО «Куранты» Игорь Турунтаев добивается освобождения из колонии №2 в Липецке, где он отбывает срок за хищение 280 млн руб. под видом реализации одного из первых проектов по созданию импортозамещающих производств. Об этом сообщает «Ъ».
Приговор Турунтаеву был вынесен в Таганском райсуде Москвы в августе 2024 года. Тогда было установлено, что в 2015 году подконтрольное бизнесмену ООО «Куранты» получило из бюджета 280 млн руб. под 5% годовых на организацию в подмосковной Дубне производства фидстоков с повышенными физико-механическими свойствами, а также на их основе металлических и керамических изделий сложной формы для нужд машиностроения и авиакосмической промышленности. В результате предприятие построено не было, а деньги выведены в Прибалтику.
В прошлом году Турунтаев для отбывания наказания поступил в колонию в Липецке. Его срок истекает весной 2028 года. Из-за отбытия половины наказания предприниматель попросил заменить неотбытую часть ограничением свободы. Как указано в документах суда, он имеет положительные характеристики. В колонии он получил одно поощрение, является членом шахматно-шашечного кружка «Черная ладья», а также освоил профессию стропальщика.
Однако прошлым летом суд в Липецке отказал осужденному в освобождении. Он обжаловал это решение. Апелляционная жалоба накануне поступила для рассмотрения в Липецкий облсуд.