Бывшего министра Британии убили 21 ударом молотка

Сегодня в суде прокуратура впервые дала информацию о том, как была убита бывший министр и член палаты общин британского парламента 78-летняя Энн Уиддикомб. Как сообщают мировые медиа, включая Reuters, она была забита 21 ударом молотка по голове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jack Taylor / Reuters Фото: Jack Taylor / Reuters

Как уже сообщал «Ъ», госпожа Уиддикомб, член правой партии Reform UK, была найдена мертвой в своем доме на юго-западе Англии 9 июля. Вскоре полиция сообщила, что имеет дело с убийством, а 11 июля задержала и предполагаемого убийцу — 28-летнего Джошуа Керри. Сегодня ему было официально предъявлено обвинение в убийстве. В ходе судебного заседания по этому поводу прокуратура и поделилась ранее не раскрывавшимися подробностями убийства.

Энн Уиддикомб занимала пост младшего министра в правительстве Джона Мейджора с 1992 по 1997 год. В 2019 году вышла из Консервативной партии и присоединилась к основанной Найджелом Фараджем Партии «Брексита», которая позже стала Reform UK. В ней она отвечала за вопросы иммиграции и правопорядка.

Николай Зубов