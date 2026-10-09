В российский прокат вышел фильм Светланы Проскуриной «Над вечным покоем»

Бывало, работавшие с ней мастера-сценаристы обнаруживали, что в ее работах осталось лишь совсем немногое от их сценариев. Но с годами в фильмах режиссера стало меньше импровизации и «потока жизни», они обрели более строгую классическую форму. «Над вечным покоем» — торжество этой формы и уверенного мастерства.