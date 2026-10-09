В российский прокат вышел фильм Светланы Проскуриной «Над вечным покоем»
09.10.2026, 18:13
В российский прокат вышел отмеченный на прошлогоднем фестивале «Маяк» призами за сценарий (Екатерина Тирдатова) и операторскую работу (Олег Лукичев) фильм Светланы Проскуриной «Над вечным покоем».
Светлана Проскурина — ветеран российского артхауса. Ее первым успехом стал фильм «Случайный вальс», награжденный на фестивале в Локарно в 1990 году «Золотым леопардом», который так и остался единственным в призовой копилке российского кино. И та, и последующие картины Проскуриной отличались расслабленной драматургией.
Бывало, работавшие с ней мастера-сценаристы обнаруживали, что в ее работах осталось лишь совсем немногое от их сценариев. Но с годами в фильмах режиссера стало меньше импровизации и «потока жизни», они обрели более строгую классическую форму. «Над вечным покоем» — торжество этой формы и уверенного мастерства.