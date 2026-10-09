Нобелевская премия мира присуждена южноафриканскому юристу Нави Пиллай
09.10.2026, 18:16
В этом году, как и в предыдущие, перед объявлением лауреата Нобелевской премии мира вновь разгорелись споры о том, за какие заслуги она должна вручаться. В последние годы внимание Нобелевского комитета, который прежде считал главным для соискателя премии «содействие миру», все сильнее смещается к теме защиты прав человека.
На сей раз Нобелевский комитет решил присудить премию мира юристу и правозащитнице из ЮАР Наванетхем Пиллай, которую назвали «одним из величайших защитников принципов международного права». «Лауреат этого года сыграла ключевую роль в обеспечении неотвратимости наказания за военные преступления, преступления против человечности и геноцид»,— заявил председатель норвежского Нобелевского комитета Йорген Ватне Фрюднес. «Нави Пиллай привлекала к ответственности государства и национальных лидеров, вселяя надежду в жертв насилия и конфликтов. На всех занимаемых ею должностях она подчеркивала ответственность отдельных лиц и государств за соблюдение верховенства права»,— подчеркнул он.
85-летняя Наванетхем Пиллай родилась в Южной Африке в семье индийских тамилов в 1941 году — незадолго до того, как апартеид стал в стране государственной политикой. В 1967 году она стала первой «небелой» женщиной, открывшей адвокатскую практику в провинции Наталь в ЮАР по делам, связанным с преследованием борцов с апартеидом.
В начале своей карьеры она прославилась тем, что в 1973 году добилась права на доступ к адвокатской помощи для заключенных в тюрьме строгого режима Роббен-Айленд недалеко от Кейптауна. В этой тюрьме отбывал срок Нельсон Мандела — один из самых известных борцов с расовой дискриминацией, ставший впоследствии первым чернокожим президентом ЮАР. Впоследствии Пиллай поступила в Гарвард и получила степень доктора юридических наук. В 1995 году она стала судьей, а затем и председателем Международного трибунала по Руанде.