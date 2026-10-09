Нобелевская премия мира присуждена южноафриканскому юристу Нави Пиллай

В начале своей карьеры она прославилась тем, что в 1973 году добилась права на доступ к адвокатской помощи для заключенных в тюрьме строгого режима Роббен-Айленд недалеко от Кейптауна. В этой тюрьме отбывал срок Нельсон Мандела — один из самых известных борцов с расовой дискриминацией, ставший впоследствии первым чернокожим президентом ЮАР. Впоследствии Пиллай поступила в Гарвард и получила степень доктора юридических наук. В 1995 году она стала судьей, а затем и председателем Международного трибунала по Руанде.