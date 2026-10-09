Канадец Виктор Монтальяни не станет бороться за пост президента FIFA

Недовольство действиями Джанни Инфантино выразили Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Азиатская конфедерация футбола и CONCACAF. Градус напряжения не пошел на убыль даже после того, как FIFA от реализации инициативы отказалась. Тем не менее запрос на институциональные реформы пока не вылился в выдвижение единого кандидата против господина Инфантино. О планах биться с ним за ключевой в мировом футболе пост сообщил лишь его соотечественник, бывший футболист Рамон Вега, видеть в котором реального претендента не позволяет его чрезвычайно скромный опыт в спортивной политике. Пока даже неясно, сможет ли он попасть в бюллетень — для этого нужно заручиться поддержкой пяти национальных федераций.