Канадец Виктор Монтальяни не станет бороться за пост президента FIFA
09.10.2026, 17:27
В борьбе за кресло президента Международной федерации футбола (FIFA) наметился неожиданный поворот. От участия в ней, видимо, отказался Виктор Монтальяни, считавшийся наиболее вероятным противником действующего руководителя головной структуры Джанни Инфантино. Канадский функционер, один из наиболее влиятельных людей в североамериканском футболе, изъявил желание продолжить работу в региональной конфедерации, CONCACAF. Он уведомил о намерении переизбираться на пост ее президента национальные ассоциации.
О том, что Виктор Монтальяни намерен переизбираться на пост президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), сообщила газета The Guardian. По ее информации, 61-летний канадец, возглавляющий организацию с 2016 года, направил соответствующие письма большинству ее членов. Такое решение функционера означает его выход из борьбы за пост президента FIFA. Это достаточно важная новость, поскольку именно господина Монтальяни многие рассматривали как наиболее вероятного соперника Джанни Инфантино на предстоящих выборах. Они должны пройти 18 марта 2027 года в Рабате.
Повышенный интерес к этой кампании обеспечил крупный конфликт, расколовший футбольное сообщество и нанесший мощный удар по репутации Джанни Инфантино. В конце июля стало известно о его желании продать долю коммерческих прав на чемпионаты мира частным инвесторам. Бенефициаром проекта должен был стать Джошуа Кушнер — брат Джареда Кушнера, который приходится зятем Дональду Трампу. Главу Белого дома господин Инфантино называл «очень близким другом», а от лица FIFA наградил его внезапно учрежденной «премией мира».
Недовольство действиями Джанни Инфантино выразили Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Азиатская конфедерация футбола и CONCACAF. Градус напряжения не пошел на убыль даже после того, как FIFA от реализации инициативы отказалась. Тем не менее запрос на институциональные реформы пока не вылился в выдвижение единого кандидата против господина Инфантино. О планах биться с ним за ключевой в мировом футболе пост сообщил лишь его соотечественник, бывший футболист Рамон Вега, видеть в котором реального претендента не позволяет его чрезвычайно скромный опыт в спортивной политике. Пока даже неясно, сможет ли он попасть в бюллетень — для этого нужно заручиться поддержкой пяти национальных федераций.