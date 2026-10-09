СКР требует арестовать утратившего драгоценности Лерчек следователя

По данным «Ъ», в ходе расследования уголовного дела в 2024 году у Валерии Чекалиной был изъято несколько десятков брендовых украшений, а также дорогостоящих часов . Защита утверждает, что они не были оформлены, как вещественные доказательства, также это имущество не было арестовано. Адвокаты неоднократно просили следователя вернуть «ювелирку», но получали отказ. В дальнейшем, по данным источника «Ъ», выяснилось, что в документе об изъятии имущества был проведен один список украшений и часов, а в постановлении о назначении экспертизы, которая бы позволила установить их оценку оказалось другое количество предметов.