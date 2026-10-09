СКР требует арестовать утратившего драгоценности Лерчек следователя
09.10.2026, 12:47
ГСУ СКР требует арестовать следователя УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам (ТиНАО) Москвы Никиту Тулупова, которому инкриминируется превышение должностных полномочий после утери драгоценностей блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), выяснил «Ъ».
В Басманном райсуде продолжится рассмотрение ходатайства главного следственного управления (ГСУ) СКР об аресте Тулупова на два месяца. Он был задержан сотрудниками ГСУ СКР, однако прокуратура с арестом фигуранта не согласилась дав сторонам 72 часа на сбор доказательств.
По данным «Ъ», в ходе расследования уголовного дела в 2024 году у Валерии Чекалиной был изъято несколько десятков брендовых украшений, а также дорогостоящих часов . Защита утверждает, что они не были оформлены, как вещественные доказательства, также это имущество не было арестовано. Адвокаты неоднократно просили следователя вернуть «ювелирку», но получали отказ. В дальнейшем, по данным источника «Ъ», выяснилось, что в документе об изъятии имущества был проведен один список украшений и часов, а в постановлении о назначении экспертизы, которая бы позволила установить их оценку оказалось другое количество предметов.
В дальнейшем, когда следственный комитет по заявлению адвокатов Лерчек стал проверять действия следователя и его сотрудники приехали в экспертное учреждение, выяснилось, что на исследование было передано еще меньше количество имущества. Защита заявляла ГСУ СКР о продаже украшений стоимостью свыше 40 млн руб. По данным СМИ, пока дело возбуждено в связи с исчезновением часов и браслета стоимостью 14 млн. руб.
За превышение должностных полномочий из корыстной или иной заинтересованности следователю грозит до 10 лет заключения.
Сама Валерия Чекалина в июле этого года была приговорена Гагаринским райсудом Москвы к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 763,5 млн руб. за вывод из России в ОАЭ более 250 млн руб. от продажи фитнесс-марафона «Идеальное тело».