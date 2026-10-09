Верховный суд Татарстана сократил сроки участникам «Бригады Джамая»
09.10.2026, 16:53
Верховный суд Татарстана снизил на полгода сроки лишения свободы Марату Гатиятуллину и Андрею Нейдерову, участникам ОПГ «Бригада Джамая», сообщает «Вечерняя Казань».
Марат Гатиятуллин получил 19 лет колонии строгого режима, Андрей Нейдеров — 18,5 года.
В апреле этого года суд приговорил Гатиятуллина к 19,5 годам лишения свободы, Нейдерова — к 19 годам. Их признали виновными в убийстве участника своей группировки в 2001 году и покушении на убийство члена конкурирующей бригады в 1993 году.