Бригаде отмерили срок

Приволжский райсуд Казани вынес приговор двум участникам криминального объединения «Бригада Джамая». Суд приговорил одного к 19 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, второго — к 19 годам. Их признали виновными в убийстве участника своей группировки в 2001 году и покушении на убийство члена конкурирующей бригады в 1993 году. Это уже второй суд по делу: в марте 2025 года присяжные оправдали подсудимых, но Верховный суд Татарстана отменил решение из-за нарушений процедуры.

Фото: Степан Белоенко

Приволжский районный суд Казани вынес приговор двум участникам криминального объединения «Бригада Джамая», сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана. Ранее коллегия присяжных заседателей признала их виновными единодушно, без снисхождения.

Подсудимых Марата Гатиятуллина и Андрея Нейдерова признали виновными по статьям «покушение на умышленное убийство двух лиц, совершенное по предварительному сговору» и «убийство, совершенное организованной группой». Суд приговорил первого к 19 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, второго — к 19 годам лишения свободы.

«Бригада Джамая» «Бригада Джамая» образовалась в 1992 году внутри одной из старейших преступных группировок Казани — «Борисковские», которая появилась в начале 1970-х годов в промышленной части Приволжского района. С 1992 года и до момента смерти 22 ноября 2020 года лидером «Бригады Джамая» был Равиль Гатиятуллин по кличке «Джамай». По данным МВД по республике, к концу 1990-х годов членами группировки «Борисково» осуществлялся нелегальный контроль за большим количеством предприятий, таких как Казанский ЛВЗ, «Азервин», КПОПАТ-3, «Вакуммаш», «Татнефтепродукт» и другими.

Это уже второй суд по делу участников «Бригады Джамая». В марте 2024 года в Приволжском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении семи жителей Казани 1964–1972 годов рождения. Им вменяли убийство, покушения на убийство и вымогательства. В марте 2025 года присяжные единодушно вынесли всем семерым оправдательный вердикт, после чего их освободили из-под стражи. Однако Верховный суд Татарстана летом 2025 года отменил решение из-за нарушений процедуры.

К началу нового процесса один из обвиняемых, Виталий Фадеев, скончался, Олег Веселов заключил контракт с Минобороны и ушел на фронт, а дело Рината Хабибуллина выделили в отдельное производство. В январе 2026 года Андрею Нейдерову и Марату Гатиятуллину вновь избрали меру пресечения в виде заключения под стражу в связи с информацией от стороны обвинения о давлении на потерпевших.

Согласно материалам дела, в марте 2001 года Марат Гатиятуллин с двумя фигурантами по поручению своего дяди — лидера группировки Равиля Гатиятуллина убил Дамира Сунгатуллина, который намеревался сместить Равиля Гатиятуллина во главе группировки. Один из участников группировки напоил жертву в ресторане, а затем отвез на территорию швейной фабрики на улице Тихорецкой в Казани, где его застрелили, после чего закопали тело.

Также, по версии следствия, в начале мая 1993 года лидер бригады приказал своим подчиненным убить участника конкурирующей группировки — «Бригады Мансура». Нападение произошло возле дома потерпевшего в поселке Борисково. Нападавшие использовали огнестрельное оружие, в том числе автоматы Калашникова. По версии следствия, в потерпевшего стреляли не менее шести человек. Он получил ранение мягких тканей правого бедра, но выжил.

Остальных фигурантов первоначального дела — Ильгиза и Ильдуса Маннаповых и Виталия Фадеева — обвиняли в вымогательствах у предпринимателей в 2011–2015 годах.

Государственное обвинение по уголовному делу поддерживали работники отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры республики. Решение в законную силу пока не вступило.

Анар Зейналов