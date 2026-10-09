Во Франции нашли картины Ренуара, похищенные из музея художника

Полотна «Мадам Колонна Романо» и «Молодая женщина у колодца», стоимость которых оценивается в €8-10 млн, изъяты у преступников, ограбивших 8 сентября дом-музей Ренуара. Двое злоумышленников за несколько минут сняли со стен четыре картины. Две картины — «Коко читает» и «Портрет мадам Стефан Пишон» — они бросили при бегстве, два полотна исчезли. Теперь они вернутся в музей.