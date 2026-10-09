Во Франции нашли картины Ренуара, похищенные из музея художника
09.10.2026, 16:14
Две картины Пьера-Огюста Ренуара, похищенные в начале сентября из дома-музея художника в Кань-сюр-Мер на юге Франции, найдены полицией. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщила BFMTV со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Полотна «Мадам Колонна Романо» и «Молодая женщина у колодца», стоимость которых оценивается в €8-10 млн, изъяты у преступников, ограбивших 8 сентября дом-музей Ренуара. Двое злоумышленников за несколько минут сняли со стен четыре картины. Две картины — «Коко читает» и «Портрет мадам Стефан Пишон» — они бросили при бегстве, два полотна исчезли. Теперь они вернутся в музей.
В среду, 7 октября, в рамках расследования были задержаны шесть человек. Двух задержанных подозревают непосредственно в совершении кражи. Обнаружение картин стало важным поворотом в расследовании, однако подробности их возвращения и обстоятельства ареста злоумышленников пока не разглашаются.