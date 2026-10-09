Лишний ЕГЭ пригодится

Шкала очень странная. Например, если 59 баллов ты набрал, тебе вообще бонуса не будет. 60 набрал — дадут плюс 15 баллов. 61 балл — все равно будут те же самые плюс 15 баллов. И, наверное, люди будут не только стараться набрать эти баллы, но и на апелляциях отчаянно сражаться за каждый балл. Так что вот эти резкие скачки на порогах, они, конечно, немного смущают. Думаю, школьники будут массово сдавать эти дополнительные экзамены. Взяться за них они захотят, но к чему это приведет — большой вопрос».