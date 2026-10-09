Лишний ЕГЭ пригодится
Как неиспользованные результаты ЕГЭ помогут поступить на инженерные направления
09.10.2026, 16:19
Абитуриенты смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. Речь идет об экзаменах, которые школьник успешно сдал, но не использует как основные для зачисления. Как сообщили “Ъ FM” в пресс-службе Минобрнауки, нововведение коснется поступающих на инженерные, технические и естественно-научные специальности.
Если у абитуриента есть неиспользованный результат ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике или биологии, он сможет конвертировать его в бонусы. Чем успешнее сдан экзамен, тем весомее бонус. Так, за результат от 90 баллов и выше поступающий получит максимальную прибавку — 25 баллов.
Такая система должна помочь в конкуренции с олимпиадниками, считает ведущий эксперт Института образования Высшей школы экономики Сергей Заир-Бек:
«Она предлагается не для всех дисциплин, а прежде всего для дисциплин круга STEM, то есть математика, физика, химия, информатика, биология. Фактически она стимулирует поступление абитуриентов, которые, первое, интересуются этими дисциплинами и этими специальностями. И во-вторых, имеют высокие результаты по этим дисциплинам для их поступления на инженерные и естественно-научные направления. На мой взгляд, это достаточно важная инициатива, особенно с учетом того, что в этом году во многом всю картину поступления смазывало достаточно большое количество принятых олимпиадников. По существу, эта инициатива должна выравнивать эту ситуацию.
Она работает прежде всего на создание более честных условий для тех, кто сдает ЕГЭ и кому интересны подобные направления.
Эта инициатива сама по себе интересна. Нужно смотреть, что получится реально. Это будет понятно только после того, как инициатива заработает».
В Минобрнауки рассчитывают, что нововведение поможет усилить подготовку будущих инженеров. Дополнительные баллы должны поощрять школьников, которые показывают хорошие результаты не только по обязательным для поступления предметам, но и по другим профильным дисциплинам.
Изменятся и сами вступительные испытания.
Физика может стать обязательной для всех направлений машиностроения, а для специальностей в области информационной безопасности обязательной может стать математика.
Впрочем, у инициативы есть и недочеты, считает автор образовательного проекта Grand Exam Арсений Филин:
«Много говорили, в том числе в топовых инженерных вузах, о том, что как-то странно предлагать зачислять абитуриентов по комбинации, например, “русский, математика, физика” с равным весом. Ректор МФТИ давно предлагал сделать русский язык по системе зачет-незачет для вузов инженерных. Моя гипотеза, что вот эти изменения — это попытка как-то усилить вес технических предметов на технические направления, при этом не трогая обязательный ЕГЭ по русскому языку.
Школьникам придется опять не только учить свой предмет, но и как-то пытаться понять, стоит ли им вкладывать дополнительные усилия, прикидывая, сколько примерно баллов они сейчас имеют и какой дополнительный вес даст им этот дополнительный балл. Надо понимать, что вузы сами будут решать, начислять ли этот бонус. Вузы публикуют правила приема до 20 января. Поздновато в феврале начинать к ЕГЭ-то готовиться, если вы хорошие баллы хотите получить.
Шкала очень странная. Например, если 59 баллов ты набрал, тебе вообще бонуса не будет. 60 набрал — дадут плюс 15 баллов. 61 балл — все равно будут те же самые плюс 15 баллов. И, наверное, люди будут не только стараться набрать эти баллы, но и на апелляциях отчаянно сражаться за каждый балл. Так что вот эти резкие скачки на порогах, они, конечно, немного смущают. Думаю, школьники будут массово сдавать эти дополнительные экзамены. Взяться за них они захотят, но к чему это приведет — большой вопрос».
Сейчас проект приказа вынесли на общественное обсуждение.
Если его примут, новые правила начнут действовать со следующего учебного года.
По актуальным правилам вузы могут начислить не более 10 баллов за индивидуальные достижения.
Ранее помощник президента Андрей Фурсенко предложил усложнить ЕГЭ и изменить правила получения баллов по олимпиадам. По его мнению, слишком большое количество стобалльников мешает объективно оценивать разницу в знаниях выпускников. Опрошенные “Ъ FM” эксперты в сфере образования подчеркивали, что мера может быть полезна и позволит отделить действительно выдающиеся результаты от просто хороших.