Репетиторов позвали раньше

Как рассказали “Ъ FM” собеседники на рынке дополнительного образования, наборы в группы в 2026 году закрываются раньше обычного. Главными трендами нового учебного года становятся курсы по подготовке к олимпиадам и сопровождение старшеклассников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Приемная кампания 2026 выдалась горячей: школьники и их родители осознали, что 300 баллов на ЕГЭ не гарантируют поступление на бюджет. При этом количество поступающих по льготам за последние пять лет увеличилось почти в два раза. На этом фоне некоторые репетиторы решили сосредоточиться на подготовке учеников к олимпиадам или переключиться на классы помладше, рассказывает руководитель репетиторского центра, преподаватель и олимпиадный тренер Дарья Бойкова:

«Если всего лет пять назад я работала только с 11-ми классами и даже 10-е не брала, когда ко мне приходили, потому что сами экзамены были легче. Я говорила: "Вообще не беспокойтесь, отдыхайте в 10-м классе, приходите в 11-м". Теперь ко мне обращаются даже с восьмого класса.

И в этом году у меня набралась целая олимпиадная группа ребят из восьмых-девятых классов».

Репетиторы пользуются спросом уже со второго класса. Причем нормальной стала практика, когда классный руководитель советует родителям обратиться к частному педагогу. Иногда в государственных учреждениях согласованно рекламируют коммерческие онлайн-курсы по подготовке старшеклассников. Даже те, кому хватает информации на обычных уроках, пользуются сопровождением репетитора для поступления, говорит репетитор по истории и обществознанию Александра Харламова:

«Как правило, с репетитором нужно заниматься два раза в неделю, а это минимум одно занятие за 1,5 тыс. руб. Мое сопровождение стоило 7 тыс. руб. в месяц. Ты можешь консультировать ребенка 24/7, даешь ему конспекты — у меня есть свои наработки и видеоуроки, — домашние задания. Также каждый месяц я провожу зачет. Я себя таким образом разгрузила, то есть мне не нужно быть постоянно привязанной к определенному времени».

Такой формат работы еще и помогает родителям сэкономить. Впрочем, повышать стоимость занятий могут позволить себе не все специалисты. В этом случае некоторые репетиторы пытаются оптимизировать расписание. Например, ставят занятия внахлест: пока один ученик делает практику, другому можно объяснить теорию. Однако такой формат устраивает не всех учеников, считает репетитор и автор проекта «Литбез» Кристина Степаненко:

«Вот это лавирование все-таки затрудняет процесс и, с точки зрения ученика, мне кажется, выглядит не очень уважительно. Либо тет-а-тет, либо группой — это как будто честнее, чем внахлест. Я еще знаю, что некоторые советуют делать автовебинары, выдавая их за живые.

Ребята обычно жалуются на такое. Ученики понимают, когда происходит что-то странное».

Групповые онлайн классы расцветают еще больше, чем во времена ковида. Методически их можно организовать эффективно, отмечает преподаватель по подготовке к ЕГЭ по информатике и основатель онлайн-школы «ОГО-ЕГЭ» Татьяна Иванцова:

«ЕГЭ хотят усложнять. Успеть освоить большой объем материала довольно сложно, поэтому мы пользуемся перевернутым классом и гибридными форматами: проводим теоретическое занятие с детьми, после чего они разбиваются на мини-группы или приходят на индивидуальные занятия по практической части. Это позволило нам показать очень крутые результаты. В этом году у нас каждый десятый сдал на "сотку". Это повышает ценность продукта, и мы имеем возможность ставить чеки выше, чем репетиторы, которые работают в частном формате. Люди поняли, что такое ценность хорошего репетитора: они готовы оплачивать занятия выше среднего по рынку, если понимают, что это преподаватель, который дает результат».

Качество подготовки к ЕГЭ, похоже и правда стало выше: например, по истории в этом году количество 100-балльников вросло в полтора раза. Впрочем, как отмечают специалисты, спрос на подготовку к олимпиадам лишь усилит конкуренцию, но не упростит поступление.

Анжела Гаплевская