Льготников пересчитают по топам

Московский Физтех в пять раз снизил число олимпиад для прохождения набора без экзаменов. Их стало семь, сообщили “Ъ FM” в учебном заведении. При этом минимальный порог по профильному ЕГЭ подняли до 85 баллов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

МФТИ оставил в перечне только топовые олимпиады, в том числе «Физтех», «Ломоносов» и Курчатова. По ним абитуриенты получают максимальные льготы. Порядок учета Всероссийской олимпиады школьников не поменялся.

Больше половины зачисленных на бюджет в МФТИ в 2026 году — это победители и призеры олимпиад. В руководстве вуза, видимо, подумали, что статистика получилась не в пользу ЕГЭ. Число льготных олимпиад сократили радикально — с 35 до семи.

Ректор Физтеха Дмитрий Ливанов пояснил, что вуз нашел баланс между олимпиадниками и абитуриентами, которые поступают по ЕГЭ. Прием по результатам госэкзамена вскоре тоже усложнят, говорит преподаватель МФТИ Юрий Аммосов:

«Любое решение, которое повышает уровень абитуриента, приветствуется. Чем лучше студент, тем лучше выпускник, и тем престижнее Физтех. Если вы отбирали всегда самых лучших, то удерживать качество абитуриентского пула — задача нетривиальная. Наш абитуриент ЕГЭ щелкает как семечки. Если экзамен станет сложнее, и там будут вопросы, приближенные к олимпиадному уровню, ничего плохого не случится. Другое дело, тогда 100 баллов на ЕГЭ станет уже, конечно, гораздо более редким событием».

В 2026 году Физтех уже сокращал число олимпиад, победители которых поступают без экзаменов, — с 50 до 35. Так же сделали еще несколько вузов Москвы. Теперь и Минобрнауки предлагает оставить льготу на поступление без экзаменов только за победителями самых сложных олимпиад.

Поводом стали итоги кампании 2026-го — на бюджет в основном поступали олимпиадники, причем с дипломами из расширенного перечня. Бывший заместитель министра образования Игорь Реморенко считает, что такая система приема устарела:

«Проблема с разрастанием числа олимпиадников была заложена довольно давно. Когда был принят закон о ЕГЭ, это была такая переговорная позиция между регулятором (федеральным министерством) и Союзом ректоров, который настаивал на сохранении некоторого баланса между приемом по экзаменам и по олимпиадам как некоторой альтернативе для раскрытия особо одаренных детей. Конечно, сейчас олимпиады стали довольно массовой историей. И когда-то должно было быть принято решение о сокращении непомерно разросшегося пула олимпиадников».

В 2025 году ректор МГУ Виктор Садовничий предлагал заполнять бюджет олимпиадниками только наполовину. Остальные места в таком случае распределялись бы между высокобалльниками ЕГЭ. В некоторых вузах прием на бюджет по олимпиадам и так предельно жесткий, рассказал “Ъ FM” ректор Российской экономической школы (РЭШ) Антон Суворов:

«У нас действительно много олимпиадников, но только Всероссийская олимпиада дает прямое поступление. Есть еще несколько олимпиад, которые позволяют набрать большее или меньшее количество дополнительных баллов. Конечно, мы очень ценим абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ и хотим их принимать, но, с другой стороны, олимпиадники — это тоже ребята мотивированные, трудолюбивые. Победить на Всероссийской олимпиаде не каждый может — нужно много труда и очень много мотивации и упорства».

По ЕГЭ можно поступить не только на бюджет или контракт, продолжает ректор РЭШ Антон Суворов. Для высокобалльников придумали еще одну опцию:

«Бесплатные места не всегда бюджетные, иногда они предоставляются за счет Высшей школы экономики, нашего партнера. В 2025 году нужно было набрать 305 баллов из 310 возможных. В 2026-м — 308. То есть требуются действительно очень высокие баллы. Можно поступить по ЕГЭ, но для этого требуются очень высокие оценки».

По данным Минобрнауки, в этом году средний балл ЕГЭ поступивших на бюджет в топовые вузы Москвы и Санкт-Петербурга был выше 85. В то же время число олимпиадников в этих же университетах увеличилось на 20-40% в зависимости от направления.

Леонид Пастернак