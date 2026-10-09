Незаконно уволенных работников «Воронежской горэлектросети» восстановили на работе

Трое работников АО «Воронежская горэлектросеть» (ВГЭС) восстановлены на работе после неправомерного сокращения. В пользу каждого из них взыскана компенсация за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда на сумму свыше 30 тыс. руб. Также электросетевая организация привлечена к административной ответственности по статье о нарушении трудового законодательства (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ) с назначением штрафа в размере 30 тыс. руб. Об этом 9 октября рассказали в региональной прокуратуре.