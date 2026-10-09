Незаконно уволенных работников «Воронежской горэлектросети» восстановили на работе
09.10.2026, 16:18
Трое работников АО «Воронежская горэлектросеть» (ВГЭС) восстановлены на работе после неправомерного сокращения. В пользу каждого из них взыскана компенсация за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда на сумму свыше 30 тыс. руб. Также электросетевая организация привлечена к административной ответственности по статье о нарушении трудового законодательства (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ) с назначением штрафа в размере 30 тыс. руб. Об этом 9 октября рассказали в региональной прокуратуре.
Ведомство провело проверку по обращениям уволенных сотрудников ВГЭС и выявило нарушения. По информации прокуратуры, на основании решения совета директоров акционерного общества был издан приказ об изменении штатного расписания и упразднении ряда должностей. В нарушение трудового законодательства работодатель несвоевременно направил уведомление о сокращении работников в профсоюзную организацию. Уволенным не предложили все имеющиеся вакантные должности. Также представитель нанимателя не смог представить сведения о соблюдении процедуры учета мнения профсоюза при увольнении сотрудников, являющихся членами профсоюза.
По данным Rusprofile, АО «Воронежская горэлектросеть» было зарегистрировано в октябре 2018 года. Организация специализируется на передаче электроэнергии. Актуальные сведения о собственниках ВГЭС не раскрываются. С июля 2026 года на должность генерального директора компании назначен Вячеслав Антонов. В 2025 году выручка ВГЭС составила 3,3 млрд руб., увеличившись на 17,8% к предыдущему году (2,8 млрд). Чистая прибыль выросла с 157 до 754 млн руб.
«По результатам проверки прокуратурой города принят комплекс мер реагирования. Внесенное генеральному директору организации представление рассмотрено и удовлетворено»,— заявили в ведомстве.
В конце сентября «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что Воронежский областной суд оставил без изменения приговор исполнительному директору ООО «Квартал» (передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям) Сергею Борисову. Первая инстанция назначила ему три года колонии общего режима. Борисова признали виновным в хищении свыше 65 млн руб. у «Россетей».