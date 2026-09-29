Приговор директору воронежского ООО «Квартал» Сергею Борисову устоял в апелляции

Воронежский областной суд оставил без изменения приговор исполнительному директору ООО «Квартал» (передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям) Сергею Борисову. Первая инстанция назначила ему три года колонии общего режима. Борисова признали виновным в хищении свыше 65 млн руб. у «Россетей». Об этом 29 сентября рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

ООО «Квартал» зарегистрировано в Воронеже в 2015 году и специализируется на передаче электроэнергии и технологическом присоединении к распределительным сетям. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Компанией в равных долях владеют директор Иван Попенков и Виталий Киценко. Последняя опубликованная финансовая отчетность относится к 2021 году: тогда выручка фирмы составила 76 млн руб., чистая прибыль — 1,2 млн руб. В мае 2025-го в отношении ООО «Квартал» была введена процедура наблюдения по заявлению ПАО «ТНС энерго Воронеж» из-за задолженности в размере 5,4 млн руб. Впоследствии производство по делу о банкротстве было прекращено после полного погашения требований.

По данным следствия, Сергей Борисов на посту исполнительного директора организации в период с декабря 2017-го по апрель 2020-го представлял в тарифное ведомство подложные документы, обосновывавшие расходы компании на аренду электросетевого имущества. На основании недостоверных сведений для ООО «Квартал» установили завышенные индивидуальные тарифы на услуги по передаче электроэнергии на 2018–2022 годы. ПАО «Россети Центр», оплачивавшее услуги по завышенному тарифу, понесло ущерб на сумму 65,2 млн руб.

Действия Борисова квалифицировали как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В апелляционном представлении прокурор просил изменить приговор и усилить наказание. Сторона защиты в свою очередь просила вынести оправдательный приговор вместо трехлетнего лишения свободы.

Отмечается, что гражданский иск представителя потерпевшего был удовлетворен: с осужденного Сергея Борисова в пользу ПАО «Россети Центр» взыскали 65,2 млн руб.

«До исполнения приговора сохранен арест, наложенный на имущество осужденного и имущество ООО "Квартал"»,— уточнили в пресс-службе судов.

В середине сентября «Ъ-Черноземье» рассказывал, что Арбитражный суд Воронежской области признал банкротом совладельца ООО «Энергосбыт» и ООО «Квартал» Ивана Попенкова. Открыта процедура реализации его имущества сроком на шесть месяцев. В ходе процедуры реструктуризации долгов судом были установлены требования кредиторов в размере 133,7 млн руб. Банкротный иск к Ивану Попенкову подало ООО «Энергосбыт».

А до этого стало известно, что Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение об отказе ООО «Квартал» во взыскании 474 млн руб. с ПАО «Россети Центр» и ПАО «ТНС энерго Воронеж». Иск «Квартала» касался неосновательного обогащения в виде сбереженной арендной платы за использование объектов электросетевого хозяйства за период с января 2023-го по август 2025 года.

Денис Данилов