Лукашенко заявил, что Пашинян «никуда не денется»
Лукашенко пошутил над Пашиняном во время фотосессии на саммите СНГ
09.10.2026, 15:58
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите СНГ в Туркмении напомнил о планах Армении по сближению с ЕС. Во время совместного фотографирования с коллегами он в шутку заявил, что Еревану не удастся удалиться от соседей.
Во время фотосессии участники саммита заняли места рядом со своими национальными флагами. Премьер-министр Армении Никол Пашинян встал рядом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стоявший с другой стороны от него Александр Лукашенко сказал: «Никуда он от нас не денется». Видео опубликовал Telegram-канал «Пул первого».
Ереван принял закон о начале процесса вступления в ЕС. После подачи заявки на статус кандидата страна рассчитывает получить «дорожную карту» евроинтеграции. По мнению господина Пашиняна, стремление Армении вступить в ЕС не противоречит договоренностям с Евразийским экономическим союзом. На прошлой неделе он заявил, что страна планирует продолжать взаимовыгодное сотрудничество с ЕАЭС.