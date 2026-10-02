Пашинян: Армения готова продолжать взаимовыгодное сотрудничество в ЕАЭС
Армения намерена продолжать взаимовыгодное сотрудничество со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил премьер-министр Никол Пашинян. Основой для работы общего рынка объединения он назвал обеспечение свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
По словам Никола Пашиняна, до сих пор сохраняются ограничения и административные барьеры, которые затрудняют полноценное и эффективное функционирование общего рынка. «В этой связи считаем важным продолжение конструктивного диалога по устранению существующих препятствий на экспорт и транзит армянской продукции в соответствии с правом ЕАЭС»,— сказал он на заседании Евразийского межправительственного совета (цитата по «Интерфаксу»).
Армянский премьер добавил, что это соответствует интересам всех стран-участниц объединения. По его словам, сотрудничество позволит обеспечить стабильность торговых потоков и предсказуемость условий на рынке.
Ереван уже принял закон о начале процесса вступления в Евросоюз. После подачи заявки на статус кандидата страна рассчитывает получить «дорожную карту» евроинтеграции и провести референдум. По мнению Никола Пашиняна, стремление Армении вступить в ЕС не противоречит никаким договоренностям с ЕАЭС. Лидеры стран объединения призывают страну как можно скорее принять решение по этому вопросу.
Практическое содержание спора — разрыв между режимом свободной торговли России и Армении в рамках ЕАЭС и доступом армянских товаров на российский рынок. С конца мая 2026 года под ограничения на ввоз попали цветы, овощи, ягоды, фрукты и алкоголь, а 24 июля был запрещен ввоз молочной продукции из Армении; поэтому требование убрать административные барьеры касается не абстрактного устройства общего рынка, а конкретных экспортных поставок.
Одновременное сближение с ЕС создает торгово-правовое ограничение, которое российская сторона считает принципиальным: в январе 2025 года Алексей Оверчук заявлял, что ЕАЭС и ЕС несовместимы, поскольку оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. По его оценке, выход Армении из ЕАЭС сократил бы экспорт армянских товаров на 70–80% и привел бы к росту цен на энергию и продовольствие в стране.