Пашинян: Армения готова продолжать взаимовыгодное сотрудничество в ЕАЭС

Армения намерена продолжать взаимовыгодное сотрудничество со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил премьер-министр Никол Пашинян. Основой для работы общего рынка объединения он назвал обеспечение свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

По словам Никола Пашиняна, до сих пор сохраняются ограничения и административные барьеры, которые затрудняют полноценное и эффективное функционирование общего рынка. «В этой связи считаем важным продолжение конструктивного диалога по устранению существующих препятствий на экспорт и транзит армянской продукции в соответствии с правом ЕАЭС»,— сказал он на заседании Евразийского межправительственного совета (цитата по «Интерфаксу»).

Армянский премьер добавил, что это соответствует интересам всех стран-участниц объединения. По его словам, сотрудничество позволит обеспечить стабильность торговых потоков и предсказуемость условий на рынке.

Ереван уже принял закон о начале процесса вступления в Евросоюз. После подачи заявки на статус кандидата страна рассчитывает получить «дорожную карту» евроинтеграции и провести референдум. По мнению Никола Пашиняна, стремление Армении вступить в ЕС не противоречит никаким договоренностям с ЕАЭС. Лидеры стран объединения призывают страну как можно скорее принять решение по этому вопросу.