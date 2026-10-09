Песков: Трамп скоро позвонит Путину
09.10.2026, 15:48
Телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Журналисты задали господину Пескову вопрос о сроках запланированного разговора президентов. «Скоро»,— ответил он.
7 октября Дональд Трамп дважды говорил о том, что у него запланирован телефонный разговор с Владимиром Путиным. О чем будет идти речь во время беседы, он не уточнял.