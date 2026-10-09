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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Мир

Песков: Трамп скоро позвонит Путину

09.10.2026, 15:48
Телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Журналисты задали господину Пескову вопрос о сроках запланированного разговора президентов. «Скоро»,— ответил он.
7 октября Дональд Трамп дважды говорил о том, что у него запланирован телефонный разговор с Владимиром Путиным. О чем будет идти речь во время беседы, он не уточнял.
Дональд Трамп
Дмитрий Песков
США. Отношения с Россией
Владимир Путин