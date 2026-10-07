Трамп договорился о телефонном разговоре с Путиным
07.10.2026, 20:48
Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него согласован телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Когда именно он состоится, американский президент не уточнил.
«У меня согласован телефонный разговор. У него сегодня день рождения»,— сказал Дональд Трамп журналистам (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).
7 октября Владимиру Путину исполнилось 74 года. В день рождения он провел телефонные разговоры с главами нескольких государств — президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Азербайджана Ильхамом Алиевым, Киргизии Садыром Жапаровым, Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и другими.