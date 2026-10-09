«Уральским заводам» в Удмуртии сохранили меры в деле по иску Генпрокуратуры
Такое решение принял Арбитражный суд Москвы
09.10.2026, 15:46
Арбитражный суд Москвы отказал финансово-промышленной группе (ФПГ) «Уральские заводы» из Удмуртии в отмене части обеспечительных мер по делу о взыскании акций компаний ФПГ в пользу государства по иску Генпрокуратуры. Об этом из зала суда сообщил корреспондент «РИА Новости».
Заседание прошло 9 октября. Представитель «Уральских заводов» просил отменить меры, связанные с арестом денежных средств, поскольку из-за этого банки отказывают в проведении платежей в адрес контрагентов. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что ФПГ, в контур которой входят Сарапульский электрогенераторный завод (СЭНГ) и «Уральские радиостанции», выполняет гособоронзаказ.
Истец на это отметил, что судебный акт не запрещает расчеты для ведения хоздеятельности предприятий ФПГ, и проблема заключается «не в мерах, а в банках». Отмена обеспечительных мер позволит «бенефициарам распоряжаться всей финансовой составляющей общества».
Напомним, 17 сентября Арбитражный суд Москвы по иску Генпрокуратуры наложил арест на доли, акции и имущество предприятий ФПГ. Надзорный орган требует признать ничтожными многочисленные сделки совладельцев из-за участия в них гражданина Молдовы и взыскать в доход РФ сотни ценных бумаг «Уральских заводов». В компании доводы Генпрокуратуры называют «не соответствующими фактической структуре» и указывают, что арест денежных средств и имущества предприятий может «негативно отразиться на их текущей производственной деятельности».