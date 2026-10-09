«Уральским заводам» в Удмуртии сохранили меры в деле по иску Генпрокуратуры

Напомним, 17 сентября Арбитражный суд Москвы по иску Генпрокуратуры наложил арест на доли, акции и имущество предприятий ФПГ. Надзорный орган требует признать ничтожными многочисленные сделки совладельцев из-за участия в них гражданина Молдовы и взыскать в доход РФ сотни ценных бумаг «Уральских заводов». В компании доводы Генпрокуратуры называют «не соответствующими фактической структуре» и указывают, что арест денежных средств и имущества предприятий может «негативно отразиться на их текущей производственной деятельности».