Иностранец связался с оборонкой

Арбитражный суд Москвы по иску Генпрокуратуры наложил арест на доли, акции и имущество предприятий в Удмуртии, входящих в контур финансово-промышленной группы «Уральские заводы». Среди них — Сарапульский электрогенераторный завод, «Уральские радиостанции» и др. Как узнал «Ъ-Удмуртия», ознакомившись с иском, надзорный орган требует признать ничтожными многочисленные сделки совладельцев из-за участия в них гражданина Молдовы и взыскать в доход РФ сотни ценных бумаг «Уральских заводов». В компании доводы Генпрокуратуры называют «не соответствующими фактической структуре» и указывают, что арест денежных средств и имущества предприятий может «негативно отразиться на их текущей производственной деятельности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Уральские заводы» Фото: «Уральские заводы»

Финансово-промышленная группа (ФПГ) «Уральские заводы», в контур которой, среди прочего, входят Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ) и предприятие по производству радиоаппаратуры «Уральские радиостанции» в Удмуртии, попала под внимание Генпрокуратуры. Надзорный орган 10 сентября обратился в Арбитражный суд Москвы с требованиями признать десятки сделок по купле-продаже акций и долей в компаниях ФПГ с 2022 года ничтожными и взыскать в доход РФ сотни ценных бумаг АО «Уральские заводы» и ООО «ЭБИСУ» (головная организация ГК «Уральские заводы», обществу принадлежит доля СЭГЗ).

СЭГЗ — крупный российский производитель авиационного электрооборудования, который базируется в Сарапуле. Среди номенклатуры — электродвигатели и генераторы, электротележки, лифтовое оборудование, спецпродукция и др. АО было зарегистрировано в феврале 1993 года. Сам завод существует с 1939 года. На производственных площадях в 100 тыс. кв. м. располагается около 4 тыс. ед. оборудования. «Уральские заводы» (UralRadio) существуют на рынке с 1994 года. Производитель радиотехники находится в Ижевске. За 1995-2024 годы оно поставило в силовые ведомства свыше 200 тыс. ед. оборудования. Среди них — носимые радиостанции «Эрика».

Правовое обоснование Генпрокуратуры, согласно иску (есть в распоряжении «Ъ-Удмуртия»), строится на контроле за предприятиями ФПГ, имеющими стратегическое значение для обороны страны, группы лиц, в которую входит иностранный инвестор. Речь идет о гражданине Молдовы Андрее Перепелице (владеет 16% акций «ЭБИСУ»). В состав участников общества он вошел в июне 2022 года.

По данным Генпрокуратуры, до того момента 100% долей «ЭБИСУ» принадлежали ФПГ, конечным бенефициаром которой выступал бизнесмен Виталий Шурыгин. Страну он покинул в 2022 году после начала расследования материалов о причинении ущерба СЭГЗ. Сейчас коммерсант находится в международном розыске из-за неявки к следователю по уголовному делу о мошенничестве при поставках силовикам 6,4 тыс. радиостанций «Эрика». Еще одним фигурантом в процессе является бывший гендиректор АО «Уральские заводы» Василь Мусин. Заседания по этому делу начались в Октябрьском райсуде Ижевска в начале сентября 2026 года (см. «Ъ-Удмуртия» от 31 августа).

В 2016 году Хамовнический райсуд Москвы признал Виталия Шурыгина виновным в хищении средств стратегического предприятия и приговорил к четырем годам колонии. Примечательно, что в том же году он был переизбран председателем совета директоров СЭГЗ. В июне 2021 года его вновь назначили на эту должность. В июле 2026 года председателем совета директоров стала руководитель корпоративно-юридического управления завода Вероника Нудько (см. «Ъ-Удмуртия» от 3 июля).

После того как Виталий Шурыгин покинул страну, указывает надзорный орган, в состав участников «ЭБИСУ» наряду с ФПГ «Уральские заводы» вошли несколько членов семьи бизнесмена, включая его дочерей Веронику и Ольгу, а также супруг последней — иностранец Андрея Перепелица. «Тем самым указанная группа лиц приобрела право распоряжаться более чем 50% долей в уставном капитале ООО “ЭБИСУ”, а также косвенно распоряжаться более чем 50% долей (акций) в уставных капиталах АО “СЭГЗ”, АО “Уральские радиостанции”, АО “Уральские заводы”, АО ФПГ “Уральские заводы”, ООО УК ФПГ “Уральские заводы”»,— указывает Генпрокуратура. Надзорный орган указывает, что сделка должна была согласовываться с правительственной комиссией (ФЗ-№57), однако этого не произошло.

По данным Генпрокуратуры, в 2025 году новые владельцы провели многочисленные сделки по перераспределению долей стратегических предприятий на доверенных лиц, с кем имелись «устойчивые деловые, корпоративные и родственные связи». Помимо Шурыгиных в иске фигурируют граждане с фамилиями Широких, Нудько, Кузьмина, Аношина, Ушакова, Липатов и Мусин.

В результате Арбитражный суд Москвы наложил обеспечительные меры. Среди них — арест на доли и акции, имущество предприятий и указанных лиц. Ценные бумаги СЭГЗ на 6 млрд руб. были арестованы еще в начале сентября в рамках дела о радиостанциях «Эрика». Следующее заседание Арбитражного суда запланировано на 9 октября.

Представитель «Уральских заводов» рассказал «Ъ-Удмуртия», что ФПГ не располагает сведениями об иностранном гражданстве господина Перепелицы. «По сведениям компании, он является гражданином России, где в настоящее время и проживает. Указанный гражданин не является акционером АО “Уральские заводы”, не входит в состав совета директоров или иных органов управления общества»,— сообщил собеседник из «Уральских заводов».

Он указал, что господин Перепелица обладает «лишь миноритарной долей одного из акционеров, а следовательно, не имеет какой-либо возможности оказывать влияние на деятельность предприятия». Доводы Генпрокуратуры названы «не соответствующими фактической структуре» ГК.

Сейчас «Уральские заводы», СЭГЗ и другие предприятия ГК выполняют обязательства по гособоронзаказу. Арест денежных средств и имущества предприятий может «негативно отразиться на их текущей производственной деятельности», резюмировал представитель.

Евгений Щепелев